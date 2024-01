Il calciomercato nella fase cruciale: Sturaro e Monaco verso il Catania

Altri due colpi in entrata sono in dirittura d'arrivo in casa Catania. Uno è un colpo ad effetto, l'altro invece ha contorni romantici. La dirigenza rossazzurra sta lavorando senza sosta da settimane per arrivare pronta proprio all'appuntamento con la finestra invernale del mercato di riparazione, in modo da rinforzare l'organico da mettere a disposizione del tecnico Lucarelli.

Da giorni si parla con insistenza di una trattativa in essere per l'arrivo alle falde dell'Etna del centrocampista ex Juventus e Genoa, Stefano Sturaro. Pare che nelle ultime ore, dopo essersi svincolato, la trattativa abbia subito la giusta accelerata e potrebbe concretizzarsi tutto anche nella giornata di oggi. Inoltre "La Casa di C" riporta anche la chiusura dell'affare legato all'ingaggio di Salvatore Monaco, difensore centrale figlio di Gennaro, icona rossazzurra di qualche anno fa. Per il calciatore del Potenza sarebbe già stato definito tutto e dovrebbe arrivare presto la firma su un contratto biennale.