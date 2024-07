Il calendario del Catania: al via il Sorrento in trasferta, ecco tutte le partite dei rossazzurri

La Lega Pro ha diffuso il calendario della prossima stagione di Serie C. Ai nastri di partenza nel girone C ben tre siciliane: Catania, Messina e Trapani. Per gli etnei il campionato inizia in trasferta contro il Sorrento il 25 agosto, la prima tra le mura amiche del Massimino contro il quotato Benevento (1 settembre). Juve NG alla terza giornata, la trasferta più lontana dell'anno. A novembre i derby con il Messina (13esima giornata, 3 novembre) e Trapani (15esima giornata, 17 nobembre), ritorno a marzo (rispettivamente nei giorni 16 e 30). Il torneo dei rossazzurri si chiuderà il 27 aprile sul campo del Potenza.