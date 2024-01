Cambio di date e orari di due partite del Catania

Variazione di date e orari per due partite del Catania, in prossimità della festa di Sant'Agata. La Lega Italia Calcio Professionistico ha disposto che il recupero del match rinviato a Picerno per neve qualche giorno fa si disputi martedì 6 febbraio alle ore 14:00, mentre Foggia-Catania, inizialmente prevista per domenica 4 febbraio, sarà anticipata a venerdì 2, con inizio alle ore 20:45.