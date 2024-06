Campionato femminile U11, le calciatrici dell’Alpha Sport staccano il pass per la fase nazionale

Le calciatrici dell’under 11 dell’Asd Alpha Sport di Catania rappresenteranno la Sicilia alla manifestazione organizzata dalla Figc che si terrà a Coverciano il 15 e 16 giugno prossimi presso il centro sportivo della nazionale italiana.

Le atlete catanesi hanno staccato il pass d’accesso alla fase nazionale dopo essersi aggiudicate le fasi provinciali e interprovinciali e poi aver conquistato il titolo di campionesse regionali vincendo entrambe le finali disputate al Cus Palermo.

Si tratta di un traguardo prestigioso che onora l’intera città in quanto l’associazione sportiva Alpha Sport porta avanti il progetto del settore giovanile femminile del Catania Fc.

Le rossazzurre affronteranno tutte le altre vincenti delle fasi regionali nelle altre regioni d’Italia e si ritroveranno ad affrontare avversarie di club storici della serie A italiana come Cagliari, Torino, Roma, Napoli e Sampdoria.

“La vittoria più grande è vedere emozionarsi le nostre ragazze ed esultare per un risultato che si sono veramente meritate con un percorso netto vincendo tutte le partite. Ringrazio i tecnici Walter Fimognari e Mariangela Giordano per il gran lavoro tecnico e umano svolto. Adesso ci aspetta un bellissimo confronto con squadre blasonate in un luogo che profuma di storia del calcio e colori azzurri”, è il commento del responsabile del settore giovanile femminile dell’Alpha Sport Alex Catania.