Campo di Nesima, gestione affidata al Catania SSD

Il Catania SSD gestirà il campo di Nesima. Il Comune ha infatti assegnato al club etneo "la conduzione dell’impianto e delle annesse strutture al termine di una procedura a evidenza pubblica". La società rossazzurra è risultata essere l’unica partecipante.

L’iniziativa si inserisce in un piano di esternalizzazioni degli impianti sportivi cittadini di proprietà comunale. Il campo di Nesima è stato realizzato negli anni 60 dello scorso secolo e da poco è stato riqualificato tramite un progetto dell’assessorato allo sport finanziato con i fondi della rimodulazione del Pon Metro operata dall’amministrazione nel 2021.

L’assegnazione al Catania è valida per 10 anni al termine dei quali potrà essere rinnovata per altri 10. L’avvio del processo di esternalizzazione è partito grazie a una delibera del consiglio comunale del 25 agosto, preceduta dall’atto di indirizzo della Giunta Municipale deliberato l’11 agosto. Sono seguiti a ciò le procedure di gara per assegnare, a termini di legge, la gestione dell’impianto sportivo di Nesima.