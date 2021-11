Il Catania risponde in campo: pari contro il Campobasso, tripletta Moro

Il Catania c'è. Nonostante tutto. Di fronte alla tempesta dell'extracampo e al rischio fallimento sempre più vivo e tangibile, la squadra rossazzurra tiene alta l'asticella dell'orgoglio e dà vita ad una partita scoppiettante e rocambolesca in casa del Campobasso. Finisce 4-4. Magic moment per Moro, autore di una tripletta, due le reti dal dischetto. Il ragazzo è riuscito a consacrarsi a Catania, conquistando anche la chiamata della nazionale Under 20 in occasione dei prossimi due impegni di novembre.

I rossazzurri palesano ancora una volta sbavature difensive e vengono trafitti dagli ex Emmausso e Rossetti, ma sul parziale di 3-1 trovano la forza e l'orgoglio per reagire e ribaltare addirittura il risultato, parziale 3-4, prima del definitivo gol del pareggio siglato da Tenkorang per i padroni di casa. I 16 punti in classifica mostrano una squadra viva, quella allenata da Baldini, ma lo tsunami alle porte dal punto di vista dell'extracampo, con la settimana alle porte più difficile per la storia del Calcio Catania 1946, rischia di vanificare tutto.

TABELLINO CAMPOBASSO-CATANIA 4-4 (7′ Rosaia, 18′ Emmausso, 21′ Rossetti, 33′ Candellori, 38′-68'-73' Moro, 87′ Tenkorang)

Campobasso (4-3-3): Raccichini; Fabriani, Magri, Dalmazzi, Vanzan; Ladu, Bontà, Candellori; Liguori, Rossetti, Di Francesco (dal 13′ Emmausso). All. Cudini

Catania (4-3-3): Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Zanchi; Rosaia, Maldonado (46′ Provenzano), Greco (dall’84’ Albertini); Ceccarelli (46′ Sipos), Moro (dal 77′ Ropolo), Russini (dal 62′ Russotto). All. Baldini

Ammoniti: Liguori (CAM), Dalmazzi (CAM), Rossetti (CAM), Raccichini (CAM), Magri (CAM), Bontà (CAM), Tenkorang (CAM); Sala (CT), Rosaia (CT), Maldonado (CT), Sipos (CT), Moro (CT)

Espulso: Zanchi