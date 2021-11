Campobasso-Catania, le pagelle: super Moro, male Monteagudo

Girone C

Rocambolesco 4-4 tra Campobasso e Catania. Resti di Rosaia e tripletta Moro per i rossazzurri. I padroni di casa in gol con gli ex Emmausso e Rossetti, Candellori e Tenkorang. Ecco le pagelle

Campobasso(4-3-3): Raccichini; Fabriani, Magri, Dalmazzi, Vanzan; Ladu, Bontà, Candellori; Liguori, Rossetti, Di Francesco (dal 13′ Emmausso). All. Cudini

Catania (4-3-3): Sala 5,5, Calapai 6, Claiton 5,5, Monteagudo 5, Zanchi 5,5, Rosaia 7, Maldonado 5,5 (46′ Provenzano 6), Greco 6,5 (dall’84’ Albertini); Ceccarelli 6,5 (46′ Sipos 6), Moro 8 (dal 77′ Ropolo), Russini 5,5 (dal 62′ Russotto 6). All. Baldini

MiglioriToday. Moro. Tutti gli aggettivi sono ormai suplerflui. Una certezza, oltre che migliore giocatore del girone C, e pronto a fare il salto di qualità definitivo. Freddo come sempre dal dischetto e implacabile in area di rigore. Super.

Rosaia. Corre come sempre, risorsa e polmoni della squadra rossazzurra. Oggi anche bravo ad inserirsi con i tempi giusti e trovare la via del gol. In fiducia.

PeggioriToday. La difesa continua a non offrire prestazioni poco convincenti e Monteagudo paga più di tutti, inanellando errori evidenti in situazioni di lettura difensiva ordinaria. Male.