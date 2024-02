Catania: 23 disponibili per il Taranto, le parole di mister Lucarelli

Il Catania ha svolto oggi la rifinitura in vista del prossimo match da giocare. Cristiano Lucarelli, tecnico rossazzurro, ha convocato 23 giocatori per la partita contro il Taranto, programmata domani alle 16:15 allo stadio Erasmo Iacovone e valida per la 28esima giornata del girone C del campionato Serie C. Figura tra gli indisponibili anche Samuel Di Carmine poiché l'attaccante svolge precauzionalmente, in questi giorni, sessioni di lavoro differenziato finalizzate al graduale recupero della piena efficienza atletica.

I rossazzurri si trovano a Bari e hanno raggiunto in serata la sede del ritiro pre-gara. Domenica in tarda mattinata, invece, inizierà al Cibalino la preparazione in vista di Catania-Rimini, gara di Coppa Italia (semifinale di ritorno) fissata mercoledì 28 febbraio alle 20:30. Ecco gli atleti a disposizione:

2 Curado

3 Haveri

6 Ndoj

7 Tello

8 Sturaro

9 Costantino

13 Bouah

14 Kontek

16 Quaini

19 Peralta

22 Furlan

23 Welbeck

27 Castellini

28 Celli

30 Cicerelli

31 Chiarella

32 Chiricò

33 Zammarini

35 Donato

46 Monaco

77 Marsura

90 Cianci

95 Albertoni.



Cristiano Lucarelli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club in vista del match di domani contro il Taranto.

"Abbiamo vissuto una settimana un po’ più tranquilla delle altre, tutto liscio non è filato neanche ora perchè c’è sempre qualcosina che non va. Però devo dire che siamo riusciti a svolgere una buona settimana di lavoro. Quantomeno per avere avuto due allenamenti in più rispetto alle nostre settimane recenti. Il Taranto? È una bella realtà di questo campionato. La squadra è di assoluto valore con dei calciatori che conosco pure per averli allenati. Questi atleti per questa categoria sono davvero forti e il campionato che stanno facendo lo dimostra. Capuano è un allenatore che in questa categoria ha sempre fatto grandi cose quindi c’erano tutti gli ingredienti alla vigilia della stagione affinché facessero questo tipo di campionato. Sicuramente sarà una gara molto impegnativa a prescindere dal fatto che si giochi in casa loro perchè comunque anche in trasferta creano problemi agli avversari. Cerchiamo continuità di risultati perchè le prestazioni onestamente sono sempre state in linea con quella che è questa categoria e questo girone ma a volte il dettaglio ci ha condizionato in tante sfide. Speriamo di curare questi aspetti e di riuscire a realizzare una striscia importante di risultati perchè a questo punto possiamo diventare quella squadra che rompe le scatole un po’ a tutti mettendo i bastoni tra le ruote in primis nell’interesse nostro. C’è fiducia".