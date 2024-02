Il Catania acquista un nuovo centrocampista

Il Catania ha annunciato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Ndoj, nato nella città etnea il 20 novembre 1996. Il centrocampista, che ha disputato 6 gare con la Nazionale albanese ed è andato a segno contro l’Ucraina, ha indossato la maglia del Brescia dal 2016 alla stagione attuale, contribuendo nel 2018/19 alla conquista della promozione in A con 3 gol e 6 assist nell’arco di 28 incontri. Con la squadra lombarda, ha giocato inoltre 18 partite nella massima serie. In B, considerando anche la parentesi con il Cosenza, Ndoj vanta complessivamente 126 presenze, impreziosite da 11 reti e 10 assist. È cresciuto calcisticamente nel Padova e nella Roma; in giallorosso, è stato tra i grandi protagonisti dello scudetto Primavera nel 2016. Il neo-rossazzurro, che raggiungerà in serata i nuovi compagni, si lega contrattualmente al club fino al 30 giugno con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni.