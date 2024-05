Il Catania si allena a porte aperte: i tifosi caricano la squadra, chiesta la Serie B

Resettare tutto e affrontare i playoff con il coltello tra i denti, provando a raggiungere - "combattendo" per la città - la vittoria degli spareggi e di conseguenza un posto per la Serie B. Questo è quanto richiesto dai tifosi del Catania alla squadra oggi pomeriggio, in occasione dell'allenamento aperto che si è tenuto allo stadio Angelo Massimino. Un'opportunità per dare un senso alla stagione, incolore per quanto riguarda la regular season, addolcita dalla vittoria della Coppa Italia di Serie C e ora ad un passo dall'appuntamento che potrebbe ancora regalare soddisfazioni.

Il gruppo si è allenato agli ordini di mister Zeoli: c'era la giusta concentrazione, tanta applicazione in campo. Non tutti al meglio della condizione: Sturaro out per il momento, saranno fatte valutazioni più in là e si proverà a capire pure se Peralta potrà ancora dare una mano per quest'annata. In partitella massimo impegno da parte di tutti, soprattutto i ragazzi che hanno avuto meno spazio, come ad esempio Costantino, per mettere in difficoltà l'allenatore chiamato a scegliere in vista di martedì prossimo (contro un avversario ancora da definire) l'undici migliore per provare a fare risultato. Provati schemi e tattiche sullo sviluppo della manovra di gioco. "Bethers e Silvestri, in fase di riatletizzazione - si legge in una nota diffusa dal club -, hanno completato i primi test in gruppo. Tra gli indisponibili Peralta, impegnato a bordo campo nello svolgimento di esercizi riabilitativi, e Sturaro, a causa di un risentimento muscolare: le condizioni di quest’ultimo verranno ulteriormente valutate nei prossimi giorni".

Detto della carica dei circa 2mila supporters rossazzurri e raccontato dell'impegno profuso da parte dei ragazzi, comincia così il countdown in vista delle prime due partite degli spareggi promozione. Domani Zeoli parlerà alla stampa in conferenza, sempre al Massimino, poi la squadra partirà per un mini-ritiro di avvicinamento ai playoff. Grande trepidazione, il Catania può essere una squadra outsider di questa competizione di fine stagione.