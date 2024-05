Il Catania annuncia il rinnovo di Marco Chiarella

Prolungamento contrattuale fino al 30 giugno 2027 per Marco Chiarella. Il

Catania Football Club ha dato comunicazione di aver ridefinito il rapporto contrattuale con il calciatore. Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella commenta la notizia.

"All’inizio di questa stagione abbiamo predisposto un programma specifico per giungere alla migliore e più continua espressione atletica di un talento evidente in cui crediamo moltissimo: è stato un lavoro faticoso ma Marco, con grande intelligenza, professionalità e disponibilità, ha sfruttato l’occasione ed è ancora più forte. Ha tutto quel che serve per affermarsi definitivamente e con il Catania”.

L’esterno offensivo ha collezionato 48 presenze realizzando 6 reti e 5 assist.

"Questo è un club forte, prestigioso e destinato a un grande futuro, perciò sono particolarmente orgoglioso di questo attestato di stima e fiducia - dice il giocatore -, voglio esprimere profonda gratitudine al presidente, al vice presidente e a tutta la famiglia Catania per l’opportunità. Indossare questa maglia è davvero un privilegio e una fortuna”.