Catania, attesa apertura buste: Mancini si fa avanti

Spesso accostato a club di calcio in difficoltà. Noto per la vicenda Latina, dove dopo aver versato la cifra di 72 mila euro, l'imprenditore non versò i successivi 684 Mila euro utili per formalizzare l'acquisto del club e continuare l'iter previsto per il salvataggio del titolo sportivo, con i relativi debiti sportivi da onorare. Stiamo parlando di Benedetto Mancini, venuto alla ribalta mediatica in questi giorni di attesa dell'asta relativa all'acquisto del ramo di azienda sportivo del Catania. Il club etneo sta vivendo uno scenario simile a quello vissuto dalla squadra laziale in passato, nella giornata del 4 marzo, infatti, dopo la prima asta andata deserta, scade il termine per presentare offerte per rilevare il ramo sportivo del club rossazzurro con un offerta da presentare al Tribunale di Catania dopo apposito bando pubblicato.

L'imprenditore Mancini, dopo essere uscito allo scoperto dal punto di vista mediatico, palesando il suo interesse, avrebbe anche costituito una nuova società con sede locale a Catania, requisito indispensabile per potersi presentare all asta. Alro requisito previsto dal bando è quello relativo al versamento di una caparra per intraprendere poi l'iter che prevede anche la successiva copertura dei debiti sportivi, nonchè la richiesta di pre affiliazione da inoltrare alla Figc per poter poi salvaguardare il titolo sportivo in vista del prossimo campionato.

In città c'è attesa, ma anche scetticismo allo stesso tempo, dopo i mancati acquisti di Latina e Rieti vissuti da Mancini nell'universo calcistico italiano. Resta ormai soltanto l'attesa per capire se il Catania potrà ancora masticare calcio o alzare bandiera bianca e ripartire dalla serie D. Il giorno della verità è dietro l'angolo.