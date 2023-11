Il Catania avanza di rigore: Crotone battuto dopo una sfida infinita

Il Catania la spunta ai calci di rigore. Crotone battuto al Massimino dalla truppa catanese grazie ai tiri dal dischetto al termine di una partita infinita, intensa come poche e molto divertente, condizionata da tanti errori difensivi, ambo i lati, e tanta voglia di superarsi. La squadra di casa dimostra di avere carattere, non si arrende davanti a niente e reagisce recuperando tre volte il risultato, poi regge e affronta gli spettri della stanchezza con coraggio. Il 3-3 con cui si sono chiusi tempi regolamentari e supplementari la dice lunga sull'andazzo della sfida. Superati gli ottavi, ai quarti il Catania se la vedrà col Pescara.

La squadra di Lucarelli, imbottita nella circostanza di "seconde linee" non demerita come detto per coraggio e determinazione, soprattutto tra centrocampo e attacco. I calciatori rossazzurri hanno voglia di dimostrare al proprio allenatore di poter avere più spazio tra i titolari. La difesa, fino ad un certo punto della gara disastrosa, si riprende nel finale anche grazie alle sostituzioni.

A passare in vantaggio, comunque, è il Crotone. Al 6' ci pensa Tribuzzi a freddare Livieri e compagni, come accaduto anche in campionato alla prima giornata. La rete stordisce il Catania che prova a riorganizzarsi sfruttando in particolare le giocate degli esterni offensivi De Luca e Bocic. Al 23' proteste dei padroni di casa per un presunto fallo da rigore su calcio d'angolo non ravvisato dall'arbitro. Per il pareggio degli etnei bisogna aspettare il 53': è De Luca ad insaccare dal cuore dell'area piccola sull'assist proveniente dalla destra. Primo gol stagionale, primo gol al Massimino per la Zanzara. La gioia del pubblico catanese però è spezzata già quattro minuti più tardi, quando Tumminello si beve la difesa avversaria e scarica la conclusione su cui Livieri non riesce ad opporsi in maniera efficace. Partita vera ed infinita, infatti Dubickas ristabilisce la parità al 59'. Dieci minuti dopo il Crotone colpisce ancora: Bruzzaniti, uno dei migliori in campo, decide di mettersi in proprio e affonda nuovamente mettendo la sfera alle spalle del secondo portiere del Catania. Il 3-3 con cui si chiudono i tempi regolamentari porta la firma di Di Carmine. La prima punta rossazzurra segna su calcio di rigore concesso per l'atterramento in area di Marsura. Poco prima ancora proteste per la squadra di Lucarelli che lamentava un fallo di mano e di conseguenza la mancata assegnazione del penalty. Nei supplementari squadre lunghe e stanche, qualche occasione per il Catania che però non impensierisce D'Alterio, allo scadere del 120' Crotone pericolosissimo, Livieri dice no. Alla fine sono i rigori a consegnare agli etnei il passaggio del turno: decisivi per gli ospiti gli errori di Bruzzaniti, Giron e Petriccione.

CATANIA-CROTONE 6-5 (dcr)

CATANIA (4-2-3-1): Livieri; Rapisarda (60' Bouah), Silvestri, Curado, Mazzotta (90' Castellini); Zanellato, Quaini (60' Zammarini); De Luca, Deli (72' Marsura), Bocic (60' Chiricò); Dubickas (72' Di Carmine). A disp.: Albertoni, Bethers, Castellini, Lorenzini, Maffei, Rocca, Sarao, Popovic. All. Lucarelli.

CROTONE (3-5-2): D’Alterio; Spaltro (90' Giron), Loiacono (46' Papini), Crialese, Bruzzaniti, Schirò (46' Di Stefano), Pannitteri (82' Rojas), Jurcec (88' Petriccione), Tribuzzi; Tumminello, Cantisani (72' D'Ursi). A disp.: Lucano, Gomez, Branduani, Aprile, Coscia, Pirozzi, Solmonte, Tarantino. All. Zauli.

ARBITRO: Grasso di Ariano Irpino (Minafra-Cadirola).

IV UFFICIALE: Colaninno di Nola.

MARCATORI: 6' Tribuzzi, 53' De Luca, 56' Tumminello, 58' Dubickas, 70' Bruzzaniti, 87' rig. Di Carmine

NOTE: Ammoniti: Tribuzzi, Lucarelli (dalla panchina), Zanellato, De Luca

Sequenza rigori: Bruzzaniti (Cr) fuori, Chiricò (Ct) segna, Tumminello (Cr) segna, Zammarini (Ct) parato, D'Ursi (Cr) segna, Zanellato (Ct) segna, Giron (Cr) palo, Castellini (Ct) segna, Petriccione (Cr) fuori