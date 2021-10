Catania-Avellino, probabili formazioni: Zanchi recupera, Russotto cerca spazio

Serie C Girone C

Il Catania scende in campo contro l'Avellino. Il pubblico torna al 75% in un momento però difficilissimo in casa Catania dopo il mancato pagamento degli stipendi entro la scadenza prevista e i conseguenti punti di penalizzazione alle porte che verranno inflitti. La scia di continuità contro Picerno, Jive Stabia e Virtus Francavilla si è infranta contro la tempesta dell'extracampo e le incertezze dell'universo Sigi.

Contro gli irpini gli uomini di Baldini proveranno a lasciarsi alle spalle la zavorra stipendi. Contro un avversario in difficoltà dal punto di vista dei risultati. Braglia in bilico e classifica deficitaria al cospetto di un mercato con nomi altisonanti, come Di Gaudio e Kanoute. I rossazzurri scenderanno in campo con il consueto 4-3-3, modulo a specchio con i campani. Sala ancora tra i pali. Zanchi si candida a sinistra per sostituire Pinto. Maldonado verso la conferma. In attacco difficile rinunciare a Moro, cerca invece spazio Russotto.

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA-AVELLINO

Catania (4-3-3): Sala, Calapai, Claiton, Monteagudo, Zanchi, Greco, Maldonado, Rosaia, Russotto (Russini), Moro, Ceccarelli