Pari Catania contro l'Avellino: palle inattive indigeste, ma tanto cuore

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Catania

Il Catania risponde presente sul campo e dimostra di avere fame e voglia nonostante le vicende legate al mancato pagamento degli stipendi. La squadra di Baldini sforna una gara agguerrita contro un avversario di livello come l'Avellino. Finisce 2-2, con il ritorno degli irpini nella fase finale del match. Palle inattive ancora indigeste per i rossazzurri.

PAGELLE

Sono 3.349 gli spettatori al “Massimino” (1.034 abbonati, 2.315 spettatori muniti di biglietto) per un incasso complessivo di 28 mila euro circa.

Ancora a segno Moro, incontenibile il centravanti rossazzurro che sfrutta una bella sortita offensiva di Zanchi e sulla respinta corta di Forte porta avanti il Catania nelle battute iniziali. La risposta dell'Avellino arriva nel primo tempo sugli sviluppi di un calcio piazzato. Stavolta sulla battuta bassa di Aloi è bravo e lesto Plescia a trovare in girata col destro il primo gol stagionale, proprio allo scadere della prima frazione.

Sul primo calcio d'angolo della gara per gli etnei, proprio ad inizio ripresa, è ancora la squadra di Baldini a trovare la forza per andare in vantaggio. Forte respinge la palla di pugni, Claiton colpisce al volo dopo un tiro al volo del compagno e porta avanti il Catania. Il gol del pari arriva ancora sugli sviluppi di un corner con Silvestri, battuta di Tito. Sforzo finale della squadra di Braglia che viene premiato.

Il Catania esce a testa alta con un punto dopo una settimana turbolenta dal punto di vista dell'extracampo.

TABELLINO CATANIA-AVELLINO 2-2 (Moro 6', Plescia 43', Claiton 56', Silvestri 87')

Catania 4-3-3: Sala, Calapai, Claiton, Monteagudo, Zanchi, Greco, Maldonado (Provenzano 65'), Rosaia, Russini (Albertini 76'), Moro, Russotto (Ceccarelli 65')

Avellino (3-4-3): Forte; Silvestri, Dossena, Bove (Gagliano 80')), Rizzo, Aloi, De Francesco (Mastalli 80'), Tito; Di Gaudio, Plescia, Kanoute

Ammoniti: Rosaia, Calapai, Zanchi, Claiton; Aloi, Rizzo, Kanoute

Espulsi: Calapai, Kanoute