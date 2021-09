Catania-Bari, le pagelle: Pinto non ingrana, Moro risponde presente

Ecco le pagelle di Catania-Bari. Finisce 1-2 la sfida tra le due squadre. Gol di Terranova e Moro, tutti nel secondo tempo, quello finale è di Simeri.

Catania (4-3-3): Stancampiano 5,5 Calapai 6, Ercolani 6, Monteagudo 5, Pinto 5 Provenzano 5, Maldonado 5,5, Rosaia 6 (Piccolo 58'); Russotto 5,5, Sipos 5,5 (Moro 6,5 58'), Ceccarelli 6

Bari (4-3-1-2): Frattali; Belli, Terranova, Di Cesare, Ricci; Maita, Bianco (Scavone 10'), Mallamo; Botta; Cheddira, Antenucci

MiglioriToday. Ceccarelli. La luce, il faro del Catania, in una giornata dove si fatica a trovare continuità di gioco viste le temperature elevate. Il numero 11 si accende ad intermittenza e prova a tenere in apprensione la retroguardia dei pugliesi.

Moro. Trova la via del gol e risponde presente. Chiamato in causa nel secondo tempo, si rende pericolosissimo di testa, mostrando qualità e senso del gol. Decisivo.

PeggioriToday. Pinto. Non ingrana la marcia giusta, arriva poche volte sull fondo. Il lontano parente del giocatore ammirato sotto la gestione Lucarelli.

Provenzano. Partita senza gloria per il centrocampista ex Sicula Leonzio. In fase di impostazione non eccelle e accompagna poco la fase offensiva. Prova anonima.