Catania-Bari, probabili formazioni: Sipos terminale offensivo

Il Catania vuole combattere il mal di gol che attanaglia la squadra nelle ultime uscite. Buone prestazioni, ma due le sconfitte rimediate, contro la Paganese in campionato e in coppa Italia contro il Catanzaro. Tante le occasioni create dagli uomini di Baldini che sembrano difettare di precisione e cattiveria sotto porta. Anche la componente fortuna non ha di certo aiutato la squadra etnea in questo frangente stagionale, ma il tecnico di Massa è alla ricerca di soluzioni per mandare quanti più giocatori possibili in porta, sfruttando gli inserimenti dei centrocampisti e provando a sfruttare la qualità sugli esterni.

Ceccarelli su tutti vive un periodo di grande forma, restano però a secco sia lui che Russotto, dopo queste prime uscite stagionali sono entrambi alla ricerca del primo gol. In difesa Monteagudo continua nel suo percorso di crescita e titolarità. Calapai e Pinto in cerca di riscatto. In mezzo ancora chance per Maldonado coadiuvato da Rosaia e Provenzano, con Biondi e Greco che scalpitano per dare il loro contributo, anche a gara in corso.

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA-BARI

Catania 4-3-3: Stancampiano, Calapai, Ercolani, Monteagudo, Pinto, Provenzano, Maldonado, Rosaia, Russotto, Sipos, Ceccarelli