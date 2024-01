Il Catania batte un altro colpo di mercato: ecco Tello

Altro acquisto importante in casa Catania. Acquisito a titolo definitivo dal Benevento il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrés Felipe Tello Muñoz, nato a Medellín, in Colombia, il 6 settembre 1996.

Dal 2018 alla stagione in corso, prima in Serie C della sua carriera, il centrocampista ha sommato con la società campana 156 gare impreziosite da 19 gol e 11 assist, conquistando nel 2020 la sua seconda promozione in A dopo quella ottenuta con il Cagliari nel 2016. Archiviate le esperienze in ambito professionistico in patria e la partecipazione alla Viareggio Cup con l'Envigado, Tello ha completato la formazione calcistica nella Juventus, abbinando al percorso in Primavera proficue parentesi da aggregato in prima squadra; tra queste, la convocazione in vista della finale valevole per l'assegnazione della Supercoppa italiana nel 2015, vinta dai bianconeri.

Già nazionale colombiano under 20, il talentuoso atleta ha debuttato nella massima serie con l'Empoli nel 2016; nell'Olimpo del calcio italiano ha collezionato 35 presenze, andando a segno in Torino-Benevento 1-1 del 23/05/2021.

Il ventisettenne sudamericano ha indossato anche la maglia del Bari in Serie B, categoria in cui ha disputato complessivamente 173 partite guadagnando l'accesso ai playoff nel 2018, nel 2019 e nel 2022, annata caratterizzata dal miglior rendimento personale in termini di reti realizzate nell'arco di un torneo: 7. Il neo-rossazzurro si lega contrattualmente al Catania fino al 30 giugno 2026.