Catania Beach Soccer, annunciato il nuovo team manager dei rossazzurri

Il Catania Beach Soccer ha annunciato di avere affidato l'incarico di Team Manager al signor Giuseppe Caruso. Nato a Catania, l’8 marzo 1981, Caruso vanta una lunga militanza nel calcio a 5, disciplina in cui si è specializzato nel ruolo di portiere vincendo vari campionati, con le maglie di Despar, Mascalucia, M&M Futsal e, per ultima, Acireale con cui ha recentemente ottenuto le vittoria del campionato di serie C1 stavolta con la mansione di Direttore.

“Sono onorato di far parte di una società vincente quale il Catania Beach Soccer - ha detto il dirigente -. Ringrazio il presidente Giuseppe Bosco per la fiducia e la stima riposta. Ho accolto con grande entusiasmo la chiamata perché parliamo di un Club che nel Beach Soccer compete per la vittoria da oltre 20 anni. Rimango a disposizione della società, del mister e del suo staff tecnico che avrò il piacere di conoscere tra pochi giorni. Inizia un’avventura molto importante e allo stesso modo intrigante” conclude Giuseppe Caruso.