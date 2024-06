Il Catania Bs conquista la Supercoppa: ancora un trofeo per i rossazzurri

In un crescendo rossiniano la Domusbet.tv Catania soverchia il Farmaè Viareggio per 5-2. Il club etneo conquista la settima Supercoppa, il quindicesimo titolo in assoluto che ribadisce Catania come la squadra più titolata d’Italia. Come succede spesso nello sport, in particolare nel beach soccer, sul rettangolo di sabbia del “Matteo Valenti” Beach Stadium di Viareggio, completamente esaurito, si è consumata la rivincita del 2023 quando proprio in Versilia il Viareggio conquistò lo Scudetto battendo in finale il Catania. Il club del Presidente Giuseppe Bosco continua così il suo percorso costellato di allori. Negli ultimi cinque Campionati il club dell’elefantino ha sempre alzato almeno un trofeo. Dopo un primo tempo intenso, agonistico e tattico la gara è esplosa nella seconda frazione grazie alle giocate di campioni del calibro di Gori e Josep Jr, il passato e il presente della Nazionale italiana. In chiusura di tempo il capolavoro del portoghese Be Martins ha impresso una sterzata al destino della Coppa. Negli ultimi 12’ Catania ha fatto la differenza contenendo il ritorno di Viareggio sospinto dal proprio pubblico. Catarino, ancora Josep Jr e Giordani hanno sfoderato tre colpi di classe che hanno sublimato la gara catanese. Il gemello di Be, Leo Martins ha provato a riaprire la gara ma non è bastato.

FARMAE’ VIAREGGIO-DOMUSBET.TV CATANIA 2-5 (0-0; 1-2; 1-3)

Farmaè Viareggio: Carpita (Cap.), Rombi, Bertacca, Genovali, Ozu, Ze Lucas, Remedi, Santini, Ghilarducci, Leo Martins, Gori, Fazzini. All: Corosiniti

Domusbet.tv Catania: Romani, Campagna, Catarino, Josep Jr, Farinha, Be Martins, Percia Montani, Rafael Padilha, Caique, Fred (Cap.), Barbagallo, Giordani. All: Fabricio Santos

Arbitri: Pavone di Forlì, Sacchi di Lecco e Romani di Modena

Reti: 4’st Gori (V), 5’st Josep Jr (C), 12’st Be Martins (C); 3’tt Catarino (C), 5’tt Leo Martins (V), 11’tt Josep Jr (C), 11’tt Giordani (C)

Ammoniti: Giordani (C), Ze Lucas, Ozu (V)