Esonerato Luca Tabbiani, fatale la sconfitta a Potenza

Dopo la sconfitta del Catania patita in casa del Potenza questo pomeriggio la società rossazzurra ha deciso di sollevare dall'incarico il tecnico ligure. Con lui via anche il secondo e il preparatore. Squadra affidata a Michele Zeoli.

Il comunicato della società

"Catania Football Club comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi il responsabile tecnico della prima squadra Luca Tabbiani, l’allenatore in seconda Michele Coppola e il preparatore atletico Paolo Bertoncini: ai tre professionisti, un ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune personali e professionali.

La conduzione della prima squadra viene provvisoriamente affidata a Michele Zeoli: l'allenatore dell’under 19 rossazzurra dirigerà domani il primo allenamento in vista della gara Catania-Picerno, valevole per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2023/2024".