Catania Calcio, termine scaduto: ecco le manifestazioni di interesse arrivate

Termine scaduto. Per la ripartenza del calcio a Catania la palla passa all'amministrazione comunale che ha ricevuto entro le ore 13:00 le manifestazioni di interesse da parte degli imprenditori interessati. Sono 5 in tutto le Pec ufficiali ricevute, con i relativi business plan e progetti che verranno scandagliati e sezionati per arrivare alla scelta definitiva del soggetto che tornerà a far rotolare il pallone ai piedi dell'Etna.

Questi i soggetti che hanno ufficialmente presentato i rispettivi progetti: Luigi Ferlito per conto di Fabio Maestri; Gioacchino Amato per conto di Mmr Cinema; Dante Sciilia per conto di Pelligra Group Pty Ltd; Luca Giovannone per conto di Osmosi Spa; Antonello Mascali per conto di "imprenditori catanesi, inglesi, coreani e spagnoli".

Il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi procederà insieme ai tecnici del Comune incaricati e all'assessore allo sport di Catania, Sergio Parisi, alla valutazione attenta e scelta finale del progetto che rispetterà i requisiti del bando e avrà maggiori garanzie per il progetto calcistico futuro.

"L’Amministrazione Comunale è pienamente soddisfatta - ha detto a caldo il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi - perché la manifestazione d’interesse ha avuto successo attraendo gruppi di investitori, che appaiono tutti ben strutturati e degni di ogni considerazione. Ciascuna di esse verrà valutata con piena attenzione e massimo rigore, badando all’esclusivo interesse di garantire un futuro solido e una prospettiva agonistica di ampio respiro al Calcio a Catania, in linea alla tradizione sportiva etnea e alle legittime aspirazioni degli sportivi e dei tifosi rossazzurri. Tra una decina di giorni e comunque entro il mese di Giugno indicheremo, nella massima serietà e trasparenza, la compagine ritenuta più idonea per rappresentare Catania nel mondo calcistico nazionale. Forza Catania!"