Catania, cambio di denominazione e saluti a Ferraro

La società del Catania, dopo l'addio ufficiale di Giovanni Ferraro, lavora in vista dell'annuncio del nuovo allenatore e della costruzione della squadra che dovrà disputare il prossimo campionato di Serie C, notoriamente tra i più difficili da affrontare. Lavori in corso per il cambio di denominazione, da Catania SSD a Catania Fc, adeguandosi dal punto di vista fiscale al contesto professionistico dopo la stagione in quarta serie.

Sono principalmente due i nomi accostati per la nuova guida tecnica: Luca Tabbiani (da 4 anni alla guida del Fiorenzuola) e Ivan Javor?i? (esonerato dal Venezia). Il primo si è già liberato e il secondo è ancora legato contrattualmente fino al 2025 al club lagunare e percepisce tra l’altro un ingaggio importante. Il vice presidente Vincenzo Grella e il direttore sportivo Antonello Laneri non si fermano però alle prime opzioni e hanno sondato diverse alternative come Michele Pazienza, Alberto Villa e Fabio Gallo.



Il club vorrebbe comunque confermare lo staff tecnico che ha accompagnato l’ormai ex mister etneo: l’allenatore in seconda Michele Zeoli, il collaboratore tecnico Emanuele Catania e il preparatore dei portieri Matteo Tomei. Proprio questa volontà potrebbe costituire un fattore determinante per la scelta del nuovo tecnico.

Tanto l’affetto dei tifosi dopo l'addio di mister Giovanni Ferraro alla piazza etnea. Uno dei più commoventi è quello di Marco Biagianti, bandiera rossazzurra e ormai parte fondamentale della nuova società targata Pelligra.

“Il giorno della grande festa al Massimino mentre eravamo in campo - ha scritto Biagianti -, mi sono avvicinato e ti ho detto: goditi tutto questo spettacolo perché te lo meriti. Ed era semplicemente la verità, Grazie Mister per esserci stato, per aver fatto parte della storia rossazzurra! A presto”.