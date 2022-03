Catania-Campobasso, le pagelle: Russini ancora tra i migliori, Moro spento

Serie C Girone C

Catania-Campobasso finisce 1-1. Ecco le pagelle della partita. Segna Russini nel primo tempo, pareggia il Campobasso con Bontà.

Catania 4-3-3: Sala 6, Albertini 6, Monteagudo 6, Lorenzini 6, Zanchi 6, Rosaia 6, Cataldi 6, Greco 6, Russini 7, Moro 5, Biondi 6,5. Russotto 5,5 Provenzano 6 Izco s.v. Russo 6

MiglioriToday. Russini. Sempre pungente sul fronte offensivo e sempre protagonista palla al piede, trova spesso giocate in grado di far male agli avversari. Trova anche la via del gol con un'iniziativa solitaria.

Albertini. Sull'out di destra indemoniato e autore della sllita prova caratterizzata da spinta continua.

PeggioriToday. Moro. Non trova la via del gol e la giocata giusta per fare male agli avversari. Non al meglio dopo lo stop per Covid.