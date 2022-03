Il Catania non va oltre il pareggio contro il Campobasso

Il Catania non va oltre il pareggio in casa contro il Campobasso. Gara non entusiasmante, con momenti diversi e attacchi da una parte e dall'altra in alcune fasi. Il Catania va in vantaggio con Russini, ma il Campobasso trova il pareggio ad inizio ripresa. Nel finale ospiti in dieci, ma il Catania non riesce a portare a casa i tre punti e non trova un Moro in serata. Russotto, subentrato dalla panchina, non trova il cambio di marcia.

Solito 4-3-3 classico per Baldini con Cataldi in regia e affiancato da Greco e Rosaia. In difesa Zanchi titolare per l'assenza di Pinto. A gara in corso la carta Russotto. Manca però la precisione e la freddezza negli ultimi metri nel finale di gara per portare a casa i tre punti.

TABELLINO CATANIA-CAMPOBASSO 1-1 (Russini 3', Bontà 51')

Catania (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Zanchi; Rosaia, Cataldi (62' Provenzano), Greco; Biondi, Moro (62' Russotto), Russini(80' Russo)

All: Baldini

Campobasso (4-3-1-2): Raccichini; Fabriani (72' Sbardella), Menna, Dalmazzi, Pace; Tenkorang, Persia, Bontà; Candellori; LIguori (72'Vanzan), Rossetti (69' s.t. Bolsius)