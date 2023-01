Catania, capolavoro di forza e qualità dei singoli: De Luca e Chiarella stendono la Vibonese

La marcia trionfale del Catania continua. I rossazzurri superano la Vibonese a domicilio (0-2) al termine di una sfida intensa e complicata, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa ci pensano De Luca e Chiarella a regalare la vittoria agli etnei e al triplice fischio si scatena la festa, sia in campo che sugli spalti. Etnei ormai vicinissimi all'obiettivo.

L'anticipo di giornata (21esimo turno) del Girone I di Serie D è anche un big match. La Vibonese di mister Modica schiera una formazione molto offensiva al cospetto della capolista che invece conferma l'assetto dell'ultimo match disputato al "Massimino" contro il Licata. I padroni di casa scendono in campo con Mengoni in porta, il quartetto di difesa è composto da Lia e Trajkovski sugli esterni con Tazza e Bonnin centrali; a centrocampo De Marco, Balla e Palazzo; tridente offensivo Cintura-Samake-Scafetta. Per gli ospiti sul rettangolo verde Bethers tra i legni, Rapisarda e Castellini sulle fasce, a completare il reparto difensivo Somma e Lorenzini; mediana formata da Rizzo, Lodi e Vitale; pacchetto offensivo formato da Chiarella, Sarao e De Luca.

La partita non decolla e si mantiene equilibrata nel primo tempo, poche le azioni di rilievo con la compagine calabrese padrona di casa che cerca di occupare bene gli spazi sul rettangolo di gioco impedendo ai quotati avversari di sfruttare le proprie doti tecniche. Dalla panchina sin da subito il tecnico Modica dispensa consigli ai suoi, in particolare su come gestire eventuali azioni in ripartenza. Il Catania prova con qualche piazzato e con Chiarella sulla corsia di destra a costruire qualche buona chance ma manca sempre l'ultimo passaggio e il guizzo verso la porta difesa da Mengoni. La Vibonese vorrebbe sfruttare la velocità di Samake che però viene controllato dal tandem di difesa degli etnei Somma-Lorenzini che in qualche circostanza pecca però di precisione e incisività. Tanto pressing, molti falli a centrocampo compromettono lo spettacolo e rendono un po' soporifera la sfida che si accende soltanto negli ultimi minuti della prima frazione. Al 39' De Luca da posizione defilata prova il tiro che si perde di poco fuori alla sinistra del portiere, esaltato da Chiarella un minuto dopo con un intervento magistrale. Sulla stessa azione, sul pallone rimesso in mezzo nel cuore dell'area da Rizzo, Vitale non riesce a mettere la sfera in fondo al sacco. Dopo un minuto di recupero le squadre vengono spedite negli spogliatoi.

La ripresa si apre con un cambio tra le fila rossoblù, con Ruggiero che prende il posto di Palazzo. Il leit motiv della sfida non cambia rispetto ai primi 45 minuti. Il Catania prova a spingere con maggiore insistenza, funziona bene la trappola del fuorigioco della compagine di Vibo Valentia che resiste. Al 54' ci prova Rizzo da lontano ma la sua conclusione è debole e facilmente parata da Mengoni. Due minuti più tardi ci provano i calabresi con Cintura che tira, anche lui dalla distanza, non trovando lo specchio della porta avversaria. Partita bloccata, soltanto un piazzato può spezzare l'equilibrio e al 59' è proprio un calcio di punizione a premiare il Catania: Lodi batte a centrocampo per Chiarella che gira di prima all'interno dell'area di rigore, l'inserimento di De Luca in acrobazia è perfetto e spiazza completamente tutta la difesa della Vibonese costretta ad ammirare l'azione dei rossazzurri e il goal messo a referto per l'1-0 degli ospiti. I tifosi catanesi presenti allo stadio "Razza" esplodono di gioia ed esultano con la squadra, soddisfatto anche mister Ferraro in panchina per quanto fatto dai suoi ragazzi. La partita cambia, i due allenatori effettuano altre sostituzioni al 64': da una parte c'è La Torre per Cintura, dall'altra Palermo per Lodi. Al 66' gli etnei trovano il raddoppio con un'azione personale di Chiarella che supera tre avversari come birilli sulla fascia, accentrandosi verso la porta e concludendo con un tiro chirurgico e imprendibile: azione strepitosa. La partita del numero 31 del Catania termina tre minuti dopo, al suo posto c'è Boccia. La girandola dei cambi continua, Ferraro mischia le carte: out anche De Luca, spazio a De Respinis. Al 77' la sfida potrebbe essere riaperta da un episodio: Balla viene atterrato in area dal neo-entrato Boccia, dal dischetto lo stesso numero 10 prende la traversa. Sul rimbalzo a terra del pallone il più classico dei goal fantasma, ma secondo l'arbitro la sfera non ha superato la linea bianca. Poco dopo torna a giocare Jefferson dopo un infortunio, gli lascia il posto il compagno di reparto Sarao. Modica dal canto suo richiama Balla in panchina per concedere qualche minuto al compagno Hernaiz, poco dopo Albisetti rileva Samake. La gara si trascina via verso la conclusione dopo il rigore sbagliato dai padroni di casa, con il Catania che va in gestione, tentando anche qualche sortita in attacco per segnare la terza rete. Al termine dei tre minuti di recupero concessi il triplice fischio finale che sancisce il successo della compagine catanese.

VIBONESE-CATANIA 0-2 59' De Luca, 66' Chiarella

VIBONESE (4-3-3): Mengoni 6; Lia 6, Tazza 5.5, Bonnin 5.5, Trajkovski 6; De Marco 6, Balla 5.5 (dal minuto 83' Hernaiz sv), Palazzo 6 (dal 46' Ruggiero 5.5); Cintura 6 (dal 64' La Torre 6), Samake 5.5 (dal minuto 89' Albisetti sv), Scafetta 5.5. A disp.: Rendic, Amabile, Sparandeo, Politi. All.: Modica 6

CATANIA (4-3-3): Bethers 6; Rapisarda 6, Somma 6.5, Lorenzini 6, Castellini 6.5; Rizzo 6.5, Lodi 6 (dal 64' Palermo 6.5), Vitale 6; Chiarella 8 (dal 69' Boccia 5.5), Sarao 6 (dal 79' Jefferson 6), De Luca 7 (dal 72' De Respinis 6). A disp.: Groaz, Pedicone, Di Grazia, Giovinco, Corallo. All. Ferraro 7.

ARBITRO: Dario Acquafredda di Molfetta

Assistenti: Mauro Antonio De Palma e Fabio Cantatore (entrambi di Molfetta)

Ammoniti: Rapisarda, Balla, Jefferson

Note:

Rigore sbagliato da Balla al 77'

Recupero 1’-3’ Angoli 3-5