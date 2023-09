Il Catania cerca riscatto a Caserta: allenamenti intensi a Ragalna

Il centrocampista del Catania Francesco Deli ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa al termine di una intensa seduta di allenamento a Ragalna. La squadra rossazzurra sta producendo sul campo del Totuccio Carone il massimo sforzo possibile al fine di far dimenticare la batosta rimediata lunedì sera in casa contro il Foggia. Il prossimo impegno degli etnei sul terreno di gioco della Casertana non è dei più semplici: i campani hanno entusiasmo da vendere e hanno cominciato bene la stagione.

"Abbiamo tentato di comprendere gli errori commessi - ha dichiarato Deli tornando sulla sconfitta del Massimino di lunedì -. Siamo molto fiduciosi per il futuro perchè la gara di lunedì è stata impostata bene. È stata una buona partita. Il possesso palla è stato solo nostro. Siamo stati un po’ sterili davanti ma sappiamo dove migliorare".

"Abbiamo improntato la settimana sulla correzione degli sbagli e sulla ripartenza da quanto di buono fatto. Mi sono trovato subito benissimo con i compagni, qualcuno lo conoscevo già e altri no ma il gruppo è fantastico. Lunedì ho esordito da titolare. L’emozione è stata forte perché giocare davanti a così tanti spettatori non capita spesso. È stato bellissimo davvero e non vedo l’ora di rigiocare".

"La mia condizione fisica? Con lo staff seguiamo un percorso specifico - spiega il centrocampista -, perché non ho fatto il ritiro con la squadra. Mettendo ulteriori minuti nelle gambe potrò dare una mano alla squadra. Lunedì c’era qualcuno che necessitava di rifiatare. Io mi sono fatto trovare pronto disputando 50 minuti di buona intensità. Quando giocherò altre sfide arriverò al top della forma".

"Contro il Foggia ho dato la mia disponibilità a occupare la posizione di mezzala destra pure se ultimamente ho giocato più a sinistra posso ricoprire entrambi i ruoli. Forse sulla sinistra posso puntare di più la porta avversaria ma mi trovo bene allo stesso modo. Dobbiamo rimanere positivi. Seguendo il lavoro che portiamo avanti con il mister perché può andare soltanto meglio ora. Giocando come stiamo facendo sbaglieremo pochi match. Non vediamo l’ora di tornare in campo domenica ricercando subito una rivincita morale soprattutto perchè non meritavamo di perdere con il Foggia".