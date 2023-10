Il Catania chiude la campagna abbonamenti a quota 13.985

Nell’ambito della campagna “Figli del Vulcano”, i tifosi rossazzurri hanno sottoscritto complessivamente 13.985 abbonamenti.

Il Presidente Rosario Pelligra osserva: “È una risposta straordinaria. Per noi, sottolineare l’importanza degli abbonati e di tutti gli appassionati è un dovere e al contempo un sincero piacere; per merito dei tifosi rossazzurri, oggi, Catania brilla e l’Italia del calcio commenta con ammirazione uno splendido esempio di partecipazione. Vivere la festa del nostro stadio è meraviglioso, un irresistibile richiamo: non sono attualmente in Italia ma non posso perdermi la gara in programma domenica. Sarò al “Massimino” per ringraziarvi, cari tifosi, e per sostenere insieme a voi i ragazzi che indossano la nostra maglia”.