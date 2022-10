Catania-Città di Sant'Agata, le probabili formazioni del match

Altra domenica, altro match per il Catania che punta alla nona vittoria di fila in occasione della gara al "Massimino" contro il Città di Sant’Agata che prenderà il via alle ore 15. Mister Giovanni Ferraro può contare nuovamente su Bethers, Palermo e De Luca. È ballottaggio tra il giovane portiere e Groaz che ha difeso la porta etnea domenica scorsa a Paternò. A completare il pacchetto arretrato dovrebbero esserci Rapisarda, Somma, Lorenzini e Castellini. A centrocampo confermatissimo il terzetto composto da Rizzo, Lodi e Vitale dal primo minuto, con il probabile inserimento a partita in corso di Palermo. L'attacco potrebbe essere composto da Sarno, Sarao e Forchignone ma le alternative sono tante e nessuna possibilità è esclusa a priori dall'attento tecnico rossazzurro.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA-CITTA' DI SANT'AGATA

CATANIA (4-3-3): Groaz; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini; Rizzo, Lodi, Vitale; Sarno, Sarao, Forchignone. Allenatore: Ferraro.

CITTÀ DI SANT’AGATA (3-5-2): Curtosi; Casella, Demoleon, Brunetti; Morleo, Calafiore, Monteiro, Squillace, D’Aleo; Maesano, Vitale. Allenatore: Vanzetto.

A dirigere l'incontro l'arbitro Alessandro Silvestri di Roma 1. Gli assistenti saranno Davide Di Dio (Caltanissetta) e Manfredi Scribani (Agrigento).