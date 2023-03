Calcio, Città di Sant'Agata-Catania: le probabili formazioni

Il Catania è pronto per il match che disputerà nel pomeriggio alle ore 15 a Sant’Agata di Militello. L’allenatore Leonardo Vanzetto dovrà fare a meno dei difensori Démoléon (squalificato) e Gallo (infortunato) e schiererà sicuramente il 3-4-3. In porta Curtosi, Duli, Casella e Brunetti completano la difesa con gli esterni di centrocampo Morleo da una parte e Squillace dall’altra. Al centro Calafiore e Marcellino. In attacco Vitale, Cicirello e Bonfiglio.

Ferraro, invece, non può contare su Vincenzo Sarno che si opererà agli inizi della prossima settimana ma recupera dall’influenza Rizzo e De Respinis. A difendere i pali Bethers in porta. Completano la linea difensiva Rapisarda, Somma, Lorenzini e Castellini. Rizzo, Lodi e Vitale a centrocampo. Chiarella, Sarao e De Luca formano il tridente d’attacco. Arbitrerà l’incontro Gabriele Totaro della sezione di Lecce coadiuvato dagli assistenti Simone Piomboni (Città di Castello) e Mauro Ottobretti (Foligno).

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CITTÀ DI SANT'AGATA-CATANIA

Città di Sant'Agata (3-4-3): Curtosi; Duli, Casella, Brunetti; Morleo, Squillace, Calafiore, Marcellino; Vitale, Cicirello, Bonfiglio. All. Vanzetto

Catania (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini; Rizzo, Lodi, Vitale; Chiarella, Sarao, De Luca. All. Ferraro.