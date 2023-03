Calcio, Catania-Cittanova: le probabili formazioni

Oggi si disputerà la 27esima giornata del Girone I di Serie D che prevede il match tra Catania e Cittanova, in programma alle 15:00 allo stadio "Angelo Massimino". I rossazzurri sono ormai vicinissimi al raggiungimento dell'obiettivo stagionale della promozione, si attende soltanto la matematica certezza che potrebbe arrivare già nel prossimo turno, qualora oggi il Locri non facesse il suo dovere battendo in casa un'altra siciliana, il Paternò.

Il tecnico etneo, Giovanni Ferraro, schiererà i suoi con il solito modulo: il 4-3-3. Bethers ha recuperato ma non è certo il suo impiego nell'undici titolare ed è possibile quindi che a difendere i pali ci sia Groaz dal primo minuto. La linea difensiva dovrebbe essere composta - da destra verso sinistra - da Rapisarda, Somma, Lorenzini e Castellini. A centrocampo dovrebbe tornare dall’inizio Lodi, insieme a Rizzo e Vitale. In attacco Chiarella, Sarao (o Jefferson) e De Luca (oppure Andrea Russotto).

Gli avversari scenderanno in campo con un 3-5-2. In porta Bruno, completano la difesa Figini, Alfano e Ficara. In mezzo al campo Pavia, Rao, Boscaglia, Aprile e Condomitti. Crucitti e Giannaula nel reparto avanzato. Ad arbitrare il match Marco Di Loreto della sezione di Terni coadiuvato dagli assistenti Gianmarco Spagnolo (Lecce) e Giuseppe Rizzi (Barletta).

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CITTANOVA-CATANIA



CATANIA (4-3-3): Groaz; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini; Vitale, Lodi, Rizzo; Chiarella, Sarao, De Luca. Allenatore: Giovanni Ferraro.

CITTANOVA (3-5-2): Bruno; Figini, Alfano, Ficara; Pavia, Aprile, Condomitti, Boscaglia, Rao; Crucitti, Giannaula. Allenatore: Danilo Fanello

Nello specifico Ferraro ha convocato 22 giocatori in vista della sfida odierna:

1 Bethers

2 Boccia

4 Somma

5 Rapisarda

7 An. Russotto

8 Di Grazia

9 Litteri

10 Lodi

11 Forchignone

17 De Luca

18 Rizzo

22 Groaz

23 Palermo

24 Vitale

26 Lorenzini

27 Castellini

31 Chiarella

32 Giovinco

35 De Respinis

70 Baldassar

79 Jefferson

99 Sarao.