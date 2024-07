Il Catania completa lo staff tecnico per la prossima stagione

Completato l'organigramma tecnico del Catania Fc per la prossima stagione, in Serie C. Il club rossazzurro ha reso noto che con l’inserimento di Giuseppe Matarazzo, team manager, e Massimo D’Urso, match analyst, è stato aggiunto anche l'ultimo tassello per quanto riguarda lo staff tecnico della prima squadra. Ecco l'elenco completo:



Allenatore – Responsabile Tecnico: Domenico Toscano

Allenatore in seconda: Michele Napoli

Collaboratore tecnico: Leonardo Vanzetto

Allenatore dei portieri: Angelo Porracchio

Match analyst: Massimo D’Urso

Preparatore atletico: Andrea Nocera

Preparatore addetto alla riabilitazione degli atleti infortunati: Domenico Castello

Team Manager: Giuseppe Matarazzo