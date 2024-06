Il Catania in Coppa Italia tra le "grandi" dopo la vittoria della coppa di categoria

Con l'estate in arrivo è tempo di trattative di mercato e di impostazione generale della stagione che verrà per il Catania che ha già annunciato l'ingaggio del nuovo direttore sportivo, Daniele Faggiano, e si appresta ad affidare anche l'incarico di allenatore. L'obiettivo della società rossazzurra è quello di disputare una Serie C 2024/2025 da protagonista del girone C ma i primi impegni ufficiali della prossima stagione non saranno in campionato. Dopo la vittoria della Coppa Italia di Serie C, infatti, il Catania prenderà parte alla competizione nazionale 2024/25, la Coppa Italia dei "grandi". Nel turno preliminare, ad agosto, gli etnei giocheranno una gara unica fuori casa considerando il ranking basso. L'avversaria è la vincitrice dei playoff di Serie C: la Carrarese. Nel caso in cui il match finisca in parità la qualificazione sarà stabilita tramite la lotteria dei rigori. Se i rossazzurri accedessero al turno successivo incontrerebbero il Cagliari ai trentaduesimi di finale sempre in trasferta e con la formula della partita secca. La vincitrice sfidererà ai sedicesimi una squadra tra il Bari e la Cremonese.