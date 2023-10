Il Catania di Coppa Italia vince al Massimino: battuto 2-1 il Messina

Prima gara di Coppa Italia di Serie C archiviata dal Catania con un successo ottenuto al Massimino contro il Messina. Il derby siciliano, valido per il primo turno della competizione, viene vinto dai rossazzurri col punteggio di 2-1. A segnare, nella ripresa, Bocic e Sarao tra il 54' e il 59'. Per i giallorossi va in rete Ortisi nel finale. Sfida poco spettacolare, ma combattuta: è stata partita vera.

I tecnici delle due squadre, chiamati a gestire un mese di ottobre rovente per i tanti impegni ravvicinati, mischiano le carte proponendo nella formazione titolare diversi elementi che in campionato hanno avuto meno spazio. La scelta premia i padroni di casa allenati da Luca Tabbiani. La compagine catanese non brilla in fase di finalizzazione nel primo tempo - pur costruendo un paio di occasioni importanti tra cui la traversa di Deli al 3' di gioco (il centrocampista da posizione centrale nel cuore dell'area di rigore non riesce a centrare il bersaglio) -, il Messina si oppone con determinazione ai tentativi avversari cercando spazi per possibili ripartenze.

Nella ripresa però i diversi valori tecnici emergono più chiaramente, portando due attaccanti al gol, tanto atteso: firmano le marcature Bocic e Sarao. La prima rete viene realizzata a coronamento di un'azione veloce avviata sulla trequarti da Zammarini, con il pallone servito a Marsura, bravo nella circostanza ad essere altruista: il suo suggerimento nel cuore dell'area a Bocic viene raccolto a dovere. Raddoppio poco dopo su calcio d'angolo: Ladinetti batte dalla bandierina trovando la parabola perfetta per Sarao che di testa insacca dopo una deviazione avversaria.

Non è una partita dagli alti contenuti tecnici, le due squadre puntano più che altro a conservare le energie e sfidarsi "a scacchi" provando a trovare qualche occasione buona per segnare. Nel finale, dopo la classica girandola delle sostituzioni, il Catania arretra il baricentro concedendo qualcosa ai cugini messinesi che, su punizione, mettono a referto al minuto 89 il gol della bandiera con Ortisi. Dal limite la sua battuta spiazza tutti, superando Bethers.

CATANIA-MESSINA 2-1: 54' Bocic, 59' Sarao, 89' Ortisi

CATANIA (4-3-3): Bethers 6; Bouah 6, Silvestri 6.5 (15’ st Curado 6), Lorenzini 6, Maffei 6.5 (32’ st Castellini 6); Deli 6.5, Ladinetti 6, Zammarini 7 (15’ st Rocca 6) ; Bocic 7.5, Sarao 6.5 (27’ st Di Carmine 6), Marsura 7 (26’ st Chiricó 6). A disp.: Albertoni, Quaini, Mazzotta, Rocca. All.: Tabbiani 7

MESSINA (4-3-3): De Matteis 6; Polito 6.5, Picciardi 5.5, Darini 5.5 (18’ st Ragusa 6.5), Tropea 5.5 (39’ st Zammit sv); Buffa 6, Franco 6 (18’ st Frisenna 5.5), Ortisi 7; Cavallo 6.5 (40’ st Scafetta n.g.), Luciani 5.5 (18’ st Salvo 6), Zunno 6.5. A disp.: Fumagalli, Di Bella, Lia, Manetta, Ferrara, Firenze, Emmausso, Plescia. All.: Modica 6

ARBITRO: De Angeli di Milano 6

Assistenti: Carella e Signorelli

Quarto uomo: Bonasera



AMMONITI: Zunno, Chiricó, Frisenna, Bouah.

Note: Spettatori 9.759, Angoli 4-2 per il Catania, Recupero pt 1’, st 4’