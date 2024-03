Il Catania e la crisi infinita, avanti con Zeoli cercando punti e vittorie pesanti

Avanti con Zeoli per le prossime partite, provando ad onorare la Coppa Italia di categoria e a conquistare punti pesanti per la salvezza in campionato. Il Catania, reduce dalla terribile batosta casalinga con il Giugliano, cerca di compattarsi con diverse sfide imminenti da vincere per provare a salvare una stagione disastrosa. Il quadro, comunque, è abbastanza complicato e proprio al Massimino sono emerse ancora una volta tutte le criticità di questa squadra dal punto di vista mentale, fisico e di gruppo.

Nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile - e sarebbe clamoroso - ritorno di Cristiano Lucarelli. Ai microfoni dell'emittente televisiva Telecolor, il vice presidente Grella aveva affermato giorni fa che il contratto con il tecnico toscano non è stato risolto in maniera definitiva ma è stato un esonero. Sembra questa, in ogni caso, una pista remota al momento. Si va avanti sperando in una reazione d'orgoglio che possa fermare la grave emorragia di risultati del Catania. Dopo il Padova, martedì sera, i rossazzurri affronteranno Virtus Francavilla (scontro diretto), Messina, Sorrento e Benevento. Salvarsi non può essere considerato neanche come obiettivo minimo stagionale, ma oggi è l'unica cosa che conta per poter poi ragionare su un futuro che deve prevedere per forza di cose tanti cambiamenti per un vero rilancio.