Il Catania delude, pareggia 1-1 contro il Monopoli in dieci uomini: il Massimino fischia

Il Massimino reagisce all'ennesima prova insufficiente del Catania e al termine della sfida pareggiata per 1-1 con il Monopoli fischia sonoramente la squadra e lo staff durante il giro di campo per i tradizionali saluti di fine gara. Un'altra delusione che arriva dopo la sconfitta di Rimini. Ma è stata una prova tecnicamente molto diversa dalla precedente. Raggiunto il vantaggio con una rete strepitosa di Cicerelli e con la superiorità numerica ottenuta nella ripresa per l'espulsione di Ferrini, il gruppo non è riuscito a livello fisico e tecnico a farsi forte della situazione positiva, subendo il gol del pari su un'azione rocambolesca per un fallo ingenuamente concesso. Assente il mordente che ci si aspettava. Sulla graticola anche Lucarelli per alcune scelte nell'undici iniziale e per i primi cambi che hanno visto protagonisti Di Carmine e Costantino. Confermata la crisi d'identità della compagine catanese. Gran bella figura del Monopoli sul prato verde del vecchio Cibali. Durante la partita fischi al momento della sostituzione in particolare per Quaini e Chiricò, quest'ultimo in grande difficoltà anche nel ricercare la giusta posizione in campo.

Lucarelli mischia le carte e cambia qualcosa nel suo 3-4-1-2 rispetto al match disputato qualche giorno fa a Rimini. Bethers confermatissimo tra i pali con Curado, Kontek e Castellini nel pacchetto arretrato; a centrocampo Bouah e Cicerelli sugli esterni con Zammarini e Quaini in mezzo, torna Chiricò che si prende la trequarti alle spalle del tandem d'attacco Di Carmine-Costantino. In casa Monopoli schieramento quasi speculare scelto da Taurino. In porta c'è Gelmi con lui in difesa giocano Fazio, Bizzotto e Ferrini; Viteritti, Hamlili, De Risio e la Vardera in mediana, trequartisti Borello e Arioli; unica punta Tommasini.

Partenza fulminante del Catania, subito in attacco con Cicerelli, grande protagonista della partita, bravo a conquistare un corner sul quale Curado tira sbagliando malamente la mira. Ci riprovano i rossazzurri al 3' con Zammarini: il suo tiro dalla distanza finisce sul fondo. Al 12' brutto infortunio muscolare per Bethers che è costretto a lasciare il rettangolo di gioco, è il momento dell'esordio in campo di Albertoni, chiamato a sostituire il compagno di reparto. Di Carmine cerca spazi importanti e al 18' raccoglie il suggerimento dalla corsia di destra da parte di Bouah, ma il colpo di testa dell'attaccante finisce di poco a lato. Il Monopoli cerca qualche opportunità in ripartenza. Al 20' cross in area, Tommasini tira ma non centra la porta per un soffio, pallone alto sopra la traversa. Rispetto alle fiammate iniziali, adesso la partita risulta più statica e lenta. Chiricò è uno dei calciatori più attesi in casa etnea e l'estroso attaccante si mette in mostra al 28' quando prova il tiro a giro dopo un suggerimento di Costantino, ma la sfera finisce alta. Sul fronte opposto è ancora Tommasini a provarci, anche in questo caso manca la precisione sul tiro. Al 30' il vantaggio dei padroni di casa con Cicerelli. Azione molto bella: Chiricò lancia Curado che mette in mezzo, Cicerelli controlla e tira a giro col destro non lasciando scampo a Gelmi. Il Massimino esplode sul gol dell'esterno offensivo, in grande spolvero. La reazione del Monopoli nello stacco di testa di Tommasini che si stampa sul palo alla sinistra di Albertoni. Cinque minuti di extratime per recuperare il tempo perso al momento dell'infortunio di Bethers. Al duplice fischio del direttore di gara il Catania è avanti per 1-0.

Nella ripresa gli ospiti cercano di partire con un piglio più aggressivo, i rossazzurri controllano la situazione, bravo Albertoni su un colpo di testa di Fazio. Al 49' un episodio chiave del match, Ferrini entra in gioco pericoloso su Bouah: per il difensore è rosso diretto, nessuna esitazione per l'arbitro Iacobellis. Arioli pericoloso al 54' con un sinistro impreciso, al 56' di nuovo Catania avanti con Bouah, niente da fare anche in questa circostanza. Tre minuti dopo il solito Tommasini semina il panico e tira, strepitosa la parata di Albertoni che dice no e devia in corner. Poi i primi cambi da una parte e dall'altra per provare soluzioni alternative al fine di conseguire un risultato positivo. Al 69' ingenuità dei rossazzurri che concedono una punizione pericolosa dal limite dell'area, alla battuta Bulevardi la cui conclusione viene deviata dalla barriera, pallone ad Hamlili che cerca la porta avversaria, ancora una deviazione e Bizzotto si ritrova tra i piedi l'occasione perfetta per andare in rete da posizione ghiotta e senza marcatura: Albertoni non può far altro che guardare il pallone finire in fondo al sacco. Pareggio inaspettato, per il Catania tutto da rifare. Ancora cambi tra i pugliesi, Lucarelli riflette e gioca nuove carte offensive, richiamati in panchina Chiricò e Quaini, entrambi fischiati dai tifosi etnei. I padroni di casa si mangiano un gol con Cianci che di testa colpisce a due passi dalla linea, dopo il suggerimento di Cicerelli, grande intervento di un difensore abile a salvare porta e risultato, con Gelmi battuto. Finale di gara intenso. Al minuto 84 espulso per proteste l'allenatore del Monopoli, Taurino. Poco dopo ennesimo attacco dei rossazzurri, ancora con Cianci, ma la prima punta non riesce a trovare lo specchio della porta. Cinque minuti di recupero, Catania alla disperata e frenetica ricerca di azioni offensive, ma troppe imprecisioni rendono vano ogni tentativo. Al triplice fischio finale piovono fischi sulla squadra catanese che raccoglie solo un punto contro una squadra tecnicamente di livello più basso e ridotto anche in dieci.

CATANIA-MONOPOLI 1-1 30' Cicerelli, 69' Bizzotto

CATANIA (3-4-1-2): Bethers sv (12' Albertoni 6.5); Curado 5.5, Kontek 5.5, Castellini 5.5; Bouah 5.5, Zammarini 5.5, Quaini 5 (79' Peralta 6), Cicerelli 7; Chiricò 5 (78' Chiarella 5.5); Di Carmine 6 (64' Cianci 6), Costantino 5.5 (63' Welbeck 5.5). A disp.: Donato, Monaco, Rapisarda, Zanellato, Ladinetti, Haveri, Popovic. All.: Lucarelli 5.5

MONOPOLI (3-4-2-1): Gelmi 6; Fazio 6, Bizzotto 6.5, Ferrini 4.5; Viteritti 6, Hamlili 6, De Risio 6 (62' Bulevardi 6), La Vardera 6 (75' Barlocco 6); Borello 6 (76' De Paoli 6), Arioli 6 (62' Vitale 6); Tommasini 6 (85' Angileri sv). A disp.: Botis, Fornasier, Cristallo, Iaccarino, Sosa, Spalluto, Simone, Peschetola. All.: Taurino 6

ARBITRO: Gioele Iacobellis di Pisa

Assistenti: Cristiano Pelosi (Ercolano) e Giovanni Boato (Padova)

Quarto ufficiale: Alfredo Iannello (Messina)

AMMONITI: Borello, Tommasini, Hamlili, Bouah

ESPULSI: 49' Ferrini, 89' Taurino dalla panchina

NOTE:

Angoli 5-5

Recupero 5'-5'

Catania-Monopoli: 16.730 spettatori al “Massimino”