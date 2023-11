Catania, azzerato progetto tecnico: caccia a direttore sportivo e allenatore

Tabula rasa. Con l'allontanamento del diesse Antonello Laneri, dell'allenatore Luca Tabbiani e di due componenti del suo staff, allenatore in seconda e preparatore atletico, è partita un'azione di repulisti che potrebbe far cadere ancora qualche testa. Le decisioni assunte dalla dirigenza, in testa da Vincenzo Grella, di fatto smantellano il suo stesso progetto tecnico.

La scelta era necessaria ed è arrivata tardivamente per correggere il tiro rispetto alla crisi identitaria mostrata dalla squadra sin dall'inizio di questa stagione.

Responsabilità da dividere tra più componenti, partendo dalle scelte che riguardano il ritiro pre campionato, tra logistica e mercato, passando poi per la gestione pessima della situazione da parte della guida tecnica.

Tutti a casa e via al rinnovamento che potrebbe riguardare anche qualche calciatore. Adesso è toto nomi per la scelta del nuovo ds e dell'allenatore.

Per quest'ultimo profilo sono emerse diverse "candidature". I nomi che circolano con maggiore insistenza sono quelli di Cristiano Lucarelli e Rolando Maran. Il primo si libererà dal contratto con la Ternana, in ogni caso per entrambi sarebbe un ritorno, così come per Giovanni Ferraro e Silvio Baldini, altri nomi accostati settimane fa ai rossazzurri. Ma la rosa dei papabili è ampia. Intanto la squadra è stata affidata a Michele Zeoli, vice allenatore lo scorso anno in Serie D.

Faggiano invece sarebbe in pole position per la sostituzione di Laneri. Possibili nuove nomine interne nello staff dirigenziale della prima squadra con Lodi pronto ad avere un ruolo importante di collante tra società e squadra.