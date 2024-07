Catania, Faggiano batte un altro colpo: preso Verna dal Catanzaro

Il Catania Football Club ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo dalla società U.S. Catanzaro il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Verna, che ha sottoscritto un contratto pluriennale legandosi alla società rossazzurra fino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione 2026/27.

Nelle ultime quattro annate, con la formazione calabrese, il centrocampista ha collezionato 152 presenze impreziosite da 10 reti e 8 assist, conquistando nel 2023 la quarta promozione in B della sua carriera e una Supercoppa di Serie C; nell’annata appena conclusa, vissuta tra i cadetti in giallorosso, è giunto fino alla semifinale playoff per la A.

Nato il 21 giugno 1993 a Lanciano (Chieti), con la Virtus Lanciano ha completato la crescita calcistica e ottenuto nel 2012 la prima delle tre promozioni in B maturate attraverso i playoff; entrambe con il Pisa, nel 2016 e nel 2019, le altre.

In seconda serie, il centrocampista ha giocato con i nerazzurri, con il Carpi e con il Cosenza; in C ha indossato inoltre le maglie della Ternana, del Grosseto e del Chieti (unica esperienza in Seconda Divisione, biennale).

Al suo attivo, complessivamente, 404 gare e 30 gol nelle competizioni professionistiche ufficiali.