Catania Fc, Tabbiani verso l'ufficialità: nuova guida tecnica in arrivo

Luca Tabbiani sarà il nuovo allenatore Catania in Serie C, le ultime riserve sembra siano state sciolte. L'ex del Fiorenzuola arriverà in terra etnea ma per l'ufficialità si dovrà attendere probabilmente ancora qualche giorno considerando che il club rossazzurro non può registrare il contratto prima del primo luglio a causa del passaggio da società dilettantistica a professionistica.

A breve è prevista la chiusura del rapporto di lavoro del tecnico con il Fiorenzuola che era già concordata e si prevede un incontro per la firma. Quanto al contratto che dovrebbe legare Tabbiani agli etnei si parla di un accordo di due anni con opzione per il terzo.