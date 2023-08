Catania Fc, annunciato il ritorno di Francesco Lodi

Francesco Lodi farà parte del Catania Fc, non più come calciatore ma sotto un'altra veste: è ufficiale. Vincenzo Grella lo ha comunicato nel corso di una conferenza stampa. "A me spetta il compito del sarto - ha detto il vice presidente etneo -. Troverò le giuste misure per inserirlo piano piano, svolgerà diverse mansioni. Lui è stato un calciatore importante, la società è pronta a supportarlo. La sua figura è riconosciuta a livello nazionale e non solo, per questo sono contento di annunciare il suo ingresso nella nostra famiglia".

Un ritorno atteso dalla tifoseria che sperava di ricevere questa notizia. Adesso bisognerà capire bene quale sarà il suo ruolo, Lodi sarà una sorta di ambasciatore rossazzurro. "Devo ancora abituarmi, ma percepisco sempre di più questo mio nuovo ruolo - ha affermato l'ex regista etneo -. Era giunto il momento di provare un'altra esperienza, all'inizio avevo voglia di giocare ancora ma poi ho riflettuto in maniera più approfondita e ho convenuto che fosse meglio così".