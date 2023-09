Catania Fc, Bouah rafforzerà il pacchetto difensivo rossazzurro

L'esterno difensivo italiano di origini ivoriane Devid Eugene Bouah, classe 2001, è sempre più vicino all'arrivo a Catania. Il giocatore ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una storia in palestra dopo un allenamento con i pesi annunciando novità con un "coming soon". Tutto ormai pronto per la firma del contratto che lo legherà ai colori rossazzurri.

Cresciuto nella Roma, il difensore ha vestito in Serie B la maglia del Cosenza. In un secondo momento è andato in Serie C a Teramo. In B ha giocato pure con la Reggina. Adesso un'altra chiamata importante alle falde dell'Etna per dimostrare il proprio valore.