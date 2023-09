Catania Fc, intesa con Francesco Deli

Ultimo colpo in canna di un calciomercato esaltante. Il Catania Football Club ha reso noto di aver raggiunto un’intesa con il calciatore svincolato Francesco Deli, classe 1994, che si è già sottoposto alle visite mediche e nelle prossime ore si legherà al club rossazzurro. Si tratta di un colpo importante per il centrocampo, reparto che viene così completato. Il ragazzo è reduce da esperienze calcistiche in categorie superiori alla Serie C, l'ultima col Pordenone.