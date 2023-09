Catania Fc, Chiricò: "Gruppo unito, vittoria importante e pubblico straordinario"

Il Catania si è ritrovato ieri a Ragalna, dopo il convincente successo sul Picerno, per preparare la trasferta di Monopoli nel turno infrasettimanale, giovedì sera. A margine della seduta di allenamento condotta da mister Luca Tabbia, ai microfoni della stampa è intervenuto l'esterno offensivo Cosimo Chiricò. "Abbiamo vinto una partita, quella col Picerno, che sapevamo sarebbe stata difficile - ha dichiarato l'ex attaccante del Crotone -. Abbiamo affrontato una squadra ben organizzata ma noi con le nostre qualità siamo riusciti a portare a casa l'intera posta. Avevamo bisogno di ottenere i tre punti. Il mister del Picerno ha fatto giocare bene la sua squadra, noi abbiamo studiato molto bene la partita, abbiamo più frecce al nostro arco. Archiviamo il successo e pensiamo adesso alla trasferta di Monopoli".

Tifoseria e motivazioni. "Sul piano ambientale è stato bellissimo. Il Massimino mi ha dato una carica pazzesca, a volte i calciatori hanno bisogno di questi stimoli. Una squadra che punta a fare un campionato importante come noi ha bisogno di dare sempre qualcosa in più e deve contare sull'apporto di tutti, noi attaccanti siamo sempre pronti a sacrificarci anche per aiutare i compagni della difesa. Con Samuel Di Carmine ci alleniamo da un po', abbiamo trovato buone giocate e l'intesa sta crescendo. Preferisco far fare il capocannoniere ad altri, ma io spero di segnare già alla prossima partita".

La Serie C 2023/2024. "Il campionato è equilibrato, andremo a Monopoli cercando di vincere la partita, ma avremo il giusto rispetto per l'avversario di turno. Credo sia fondamentale avere un equilibrio come squadra, non possiamo essere sbilanciati. Dobbiamo lavorare tutti insieme in tutte le fasi di gioco. Penso che siamo un gruppo fatto di bravi ragazzi che hanno voglia di vincere, poi i campionati si giocano. Tra il vincere e il voler vincere c'è differenza, noi metteremo l'anima. A fine anno vedremo, quello che posso dire - chiosa Chiricò - è che faremo divertire il popolo catanese".