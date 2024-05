Adesso è ufficiale. Daniele Faggiano è il nuovo direttore sportivo del Catania. Un annuncio, quello della società rossazzurra, molto attesa da tutto l'ambiente che si aspettava una nomina di spessore per questo delicato ruolo. L'ex dirigente del Trapani arriva alle falde dell'Etna, tornando in Sicilia per un'altra esperienza da vivere da protagonista con l'obiettivo del salto di categoria.

"Catania Football Club - si legge nel comunicato del club - rende noto di aver affidato la direzione sportiva al signor Daniele Faggiano, che si lega contrattualmente alla società fino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione successiva. Il Catania presenterà ufficialmente il nuovo direttore sportivo nel corso di una conferenza stampa che sarà indetta durante la prossima settimana".