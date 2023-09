Catania Fc, date e orari dalla sesta all'undicesima giornata

La Lega Pro ha diffuso oggi tramite apposito comunicato le date e gli orari delle partite della terza serie professionistica italiana in programma dalla sesta all'undicesima giornata. Di seguito gli appuntamenti che riguardano il Catania Fc:

6) Casertana-Catania domenica 01/10/2023 ore 14.00

7) Catania-Latina domenica 08/10/2023 ore 16.15

8) Juve Stabia-Catania sabato 14/10/2023 ore 14.00

9) Catania-Taranto domenica 22/10/2023 ore 16.15

10) Monterosi-Catania mercoledì 25/10/2023 ore 18.30

11) Catania-Avellino domenica 29/10/2023 ore 16.15.

Inoltre è stato annunciato anche il tabellone di Coppa Italia Serie C che prevede per i rossazzurri il derby con il Messina da disputarsi il prossimo 4 ottobre. La sfida è valida per il primo turno eliminatorio e la vittoria (in caso di parità previsti prima i supplementari e poi i rigori) vale il passaggio al turno successivo. Tutte le squadre di Lega Pro sono coinvolte. Di seguito tutti gli accoppiamenti del primo turno: