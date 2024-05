Il Catania e la stagione che verrà: l'imperativo è vincere

La stagione del Catania è terminata al Partenio di Avellino, con una rimonta subita all'ultimo respiro dai biancoverdi campani che ha avuto il sapore della beffa per com'è andato il doppio confronto tra le due squadre nei quarti di finale dei playoff. Chiuso il capitolo della stagione 2023/24, non c'è tempo per leccarsi le ferite e rimuginare sugli errori commessi nella gestione della stagione regolare di Serie C, perché è già il momento di muovere i primi passi - decisi - per l'impostazione dell'anno prossimo. Calcisticamente i tempi sono maturi per l'annuncio del nuovo direttore sportivo del club e anche per l'affidamento della panchina rossazzurra ad un allenatore che possa prendersi sulle spalle, così come tutta la dirigenza del club, il peso della responsabilità di dover vincere il girone C 2024/25.

Non c'è altra strada. Rispetto ai piani societari presentati dalla proprietà Pelligra al Comune al momento dell'aggiudicazione del titolo sportivo di Serie D per ricominciare a scrivere la storia della squadra di calcio catanese questo dev'essere l'anno del salto di categoria, per la conquista della cadetteria, altro passo necessario per poter ambire entro pochi anni al ritorno in massima serie, tanto sperato da tutta la città.

L'impostazione della nuova stagione: il ds e l'allenatore del Catania 2024/25

I massimi dirigenti del Catania, in testa il vice presidente e ad rossazzurro Vincenzo Grella, sanno perfettamente che stavolta alcuni gravi errori, diventati esperienza, non si potranno commettere se si vuole davvero restare competitivi. Per questo gli incontri e la programmazione della prossima stagione sono già cominciati da un po'. Adesso è il tempo di mettere nero su bianco i primi contratti e annunciare le prime decisioni.

Si parla con insistenza del nuovo ds che dovrà costruire il Catania che verrà. Il nome caldo è quello di Daniele Faggiano, ex direttore sportivo del Trapani che ha maturato importantissime esperienze calcistiche negli anni. Ancora più rumors sul fronte della nuova guida tecnica: Mimmo Toscano è dato in pole position, ma anche Pippo Inzaghi resta una pista aperta per il momento.

Maturando i tempi tecnici che legano il termine di questa stagione e la successiva, è lecito aspettarsi da parte del club un segnale importante in chiave progettuale, annunciando gli importanti tasselli su cui si fonderà il lavoro di rilancio in vista di un campionato che si preannuncia "a vincere".