Catania Fc, il club presenta la seconda maglia

Il Catania Fc presenta sui social anche la seconda divisa ufficiale per il prossimo campionato di Serie C.

"Mozzafiato è l’immagine della neve sull’Etna in eruzione - scrive la società in un comunicato stampa -, in una fotografia artistica che ha ispirato il Catania Football Club.

Sulla nostra maglia away 2023/24, una coltre bianca sormonta le tonalità predominanti del paesaggio in quota ma infine rivive e vince un’esplosione cromatica: sul candido manto e sul nero della pietra trionfa una nuova scia rossazzurra.

La visione esprime la potenza della natura di un territorio sempre ricco di spunti: neve e lava, sulla montagna del campionato da scalare, perché giungeranno momenti in cui la lucida freddezza sarà decisiva ed altri in cui una sana esuberanza rappresenterà il valore aggiunto".