Catania Fc, il Tabbiani-day: sarà una squadra aggressiva, svelati nuovi acquisti

Il Catania Fc ha presentato oggi, alla stampa e alla città, il nuovo allenatore rossazzurro Luca Tabbiani e il suo staff di lavoro. È stata l'occasione per fare il punto sul mercato, con l'annuncio dell'arrivo di alcuni calciatori che hanno già firmato ma non erano ancora stati ufficializzati. Spazio anche ad alcune riflessioni sul progetto tecnico di quest'anno e sulla programmazione del futuro.

"Ringrazio la società per avermi scelto per la guida tecnica della squadra rossazzurra - esordisce il nuovo allenatore -. Dobbiamo darci dei micro obiettivi, passo dopo passo, e alla fine dell'anno vedremo quello che avremo fatto, tirando le somme".

Stuzzicato dai giornalisti sulle reazioni negative di alcuni tifosi dopo il suo arrivo, Tabbiani risponde senza indugi. "Capisco lo scetticismo su di me - ammette - c'erano in lizza nomi forse più altisonanti. Io credo che sia giusto giudicare i fatti e quindi mi auguro che i tifosi presto possano pensare di me che sono un uomo di valore, un buon allenatore. Quando ho cominciato a fare questo mestiere mi confrontai con Rolando Maran, che per me fu un mister molto importante nel corso della carriera da giocatore. Ho costruito una mia identità, nel corso degli anni".

Grande curiosità della piazza per quello che sarà il gioco della squadra e le caratteristiche principali dei nuovi interpreti in organico. "La nostra mentalità deve essere quella di dominare la partita - rivela Tabbiani -, questo non significa vincere tutte le partite, ma ragionare e tenere palla. Vogliamo determinare la partita, sia in fase di possesso che in non possesso. Mi piacciono gli esterni che abbiano voglia di puntare gli avversari, affrontare l'uno contro uno. Mentre per quel che riguarda la prima punta mi piacciono giocatori completi, che attacchino la profondità e sappiano anche sacrificarsi. L'alchimia che si creerà tra me e i ragazzi credo che sia l'ingrediente fondamentale. I calciatori saranno tutti indispensabili, non si deve pensare a promossi o bocciati. Non deve funzionare così. In attacco abbiamo già Sarao e un giovane, Popovic. Rocca e Zammarini sono già in città, sono calciatori importanti. Il calcio di oggi richiede molta corsa, molta intensità".

Relativamente al mercato, il nuovo allenatore rossazzurro ha fornito pochi dettagli circa il completamento della rosa. "Sono contento dei ragazzi che sono arrivati - spiega -. Numericamente ci manca ancora qualcosa. Stiamo cercando i giocatori giusti per il nostro modo di fare calcio. Il direttore sa bene cosa fare e sono molto tranquillo. Bethers ha fatto l'anno scorso un'esperienza importante, è giovane e ha prospettive rosee davanti a sé".

Lo staff sarà composto da Michele Coppola, allenatore in seconda, i collaboratori tecnici sono Stefano Agresti ed Emanuele Catania, il team manager Armando Pantanelli, ci sarà Domenico Castello per il recupero infortuni, Ivan Alfonso match analyst, il preparatore dei portieri Tomei è confermato e Paolo Bertoncini sarà il preparatore atletico, con la collaborazione di Giovanni Petralia. "Stefano Agresti ha una grandissima esperienza alle spalle - prosegue Tabbiani, che non si è risparmiato ai microfoni della stampa -, ha lavorato con Zaccheroni. Ho uno staff importante, più persone lavorano, più sono contento perché possiamo aiutare con più efficacia i ragazzi".

"Allenamenti a porte aperte? Non ho mai avuto bisogno di pensarci, per me non è mai stato un problema. Ne parleremo con la società. A me piace l'idea che si trasmetta entusiasmo e positività ai tifosi. Siamo 18, più i portieri. Settore giovanile? A me piace interagire, quindi con Zeoli sicuramente avremo modo di dialogare - chiosa il tecnico -. Stiamo programmando diverse amichevoli pre-campionato".

Anche la proprietà e i riferimenti dirigenziali con deleghe al ramo sportivo sono intervenuti a margine della conferenza. "Abbiamo fatto delle valutazioni con il direttore sportivo sulle caratteristiche e gli atteggiamenti che volevamo nei nostri giocatori in determinati ruoli - rivela l'ad Vincenzo Grella parlando delle esclusioni di Lodi e Russotto per la prossima stagione -. Per questo abbiamo valutato tutta la rosa e abbiamo fatto delle scelte. Dopo un anno di lavoro, molto intenso e positivo, con la creazione di rapporti personali, non è stato facile prendere decisioni ma era necessario perché siamo dei professionisti e siamo chiamati a far crescere la nostra squadra".

L'asticella è sempre alta, il Catania vuole continuare a vincere. "L'obiettivo di questa stagione, ancora una volta - ammette Grella -, è quello di essere competitivi e giocare fino alla fine per la vittoria del campionato. Dobbiamo iniziare a costruire anche per il futuro. Stadio Massimino? Affronteremo l'argomento in altre circostanze, oggi parliamo solo di questioni tecniche. Sul capitano decideremo in seguito, valutando diversi aspetti. Su quello che pensa la gente del mio rapporto con Laneri non sono molto interessato. Noi parliamo molto, abbiamo un legame basato sul rispetto. Ci confrontiamo, cerchiamo di trovare sempre la quadra. Non sempre siamo d'accordo, il direttore sportivo è una persona seria. Sono molto contento del suo lavoro, non si lamenta mai, lavora 20 ore al giorno e lo fa perché vuole costruire una squadra forte. Campagna abbonamenti? Ci saranno comunicazioni a breve, quando la società sarà pronta a fornire nel merito le informazioni".

Il presidente rossazzurro Ross Pelligra parla del futuro. "Ci vuole tempo per realizzare progetti come quello del centro sportivo. Dobbiamo prendere le giuste decisioni, lo stiamo facendo. Ci vuole ancora un po' di pazienza. Io credo che da presidente sia importante delegare, pertanto lascio che ognuno possa svolgere al meglio il proprio lavoro, ognuno per il suo campo di azione. Nel Catania ognuno deve dare il proprio contributo. I tifosi per noi sono importanti, far venire le famiglie allo stadio é un nostro specifico obiettivo".

Anche Antonello Laneri ha risposto ad alcune domande. "Zeoli e Biagianti nel settore giovanile del Catania? È una scelta importante perché questi ragazzi, così legati alla città, potranno trasmettere valori significativi ai ragazzi - spiega Laneri, ds del club -. La scelta di Tabbiani è stata fatta con la consapevolezza che per noi rappresentasse la soluzione giusta per sviluppare un certo tipo di calcio. Mazzotta è un altro giocatore che avremo a disposizione per il campionato di Serie C".