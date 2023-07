Catania Fc, la stagione che verrà: anche Lorenzini tra i confermati

Al via una settimana importantissima in casa Catania Fc. Tra dieci giorni scattano le visite mediche per i componenti della squadra rossazzurra, poi via al raduno e al ritiro pre-campionato di Zafferana Etnea. Per questa ragione la dirigenza è incessantemente al lavoro, al fine di consegnare sin da subito nelle mani del nuovo allenatore, Luca Tabbiani, un numero adeguato di calciatori per poter lavorare sin dalle prime battute sui nuovi schemi, preparando la stagione nel modo migliore possibile.

Tanti i nomi che circolano, ma il primo passo sarà quello di ufficializzare le conferme rispetto alla passata stagione. Dopo Manuel Sarao, anche Filippo Lorenzini è tra i confermati per la stagione del ritorno in Serie C. Il difensore centrale classe '95 è stato un punto di riferimento del pacchetto arretrato negli ultimi anni e continuerà a vestire il rossazzurro, almeno fino al 2024, il rinnovo infatti dovrebbe prevedere - in attesa di ufficialità - validità di un anno.