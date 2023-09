Catania Fc, legni e rimpianti: il Crotone espugna il "Massimino" 0-1

Sconfitta amara del Catania all'esordio in campionato. I rossazzurri cedono al termine di una battaglia estenuante l'intera posta ad un Crotone cinico, fortunato e saggio nella gestione di una gara difficile da interpretare. La decide al 67' Tribuzzi, sfruttando una topica difensiva, una disattenzione fatale e un errore determinante del portiere che non si è opposto in modo efficace alla conclusione avversaria. I tifosi etnei hanno sostenuto la squadra, trascinata da un ispiratissimo Chiricò, calciatore d'altra categoria che ha deliziato il pubblico presente. Questo però non è valso a portare a casa punti pesanti per cominciare l'annata col piede giusto. Pesano anche i numerosi legni colpiti dai padroni di casa, in particolare con Rapisarda, Zammarini e Chiricò (direttamente da calcio piazzato).

Una grande atmosfera accompagna l'inizio della sfida. Luca Tabbiani schiera, nel suo 4-3-3, Livieri in porta; Quaini e Curado sono i centrali difensivi, con Rapisarda e Mazzotta esterni; in mezzo Zammarini, Rizzo e Rocca; pacchetto avanzato composto da Chiricò, Sarao e Marsura. Gli ospiti, allenati da Lamberto Zauli, scendono in campo con D'Alterio tra i pali; Papini e Gigliotti al centro del pacchetto arretrato, completato da Leo e Giron; mediana a due composta da Felippe e Vitale, in trequarti operano Pannitteri, D'Ursi e Tribuzzi; la prima punta è Tumminello.

Prime fasi di grandi emozioni, sugli spalti c'è il tutto esaurito, presente anche una nutrita rappresentanza del tifo crotonese. L'impatto del Catania è positivo: squadra compatta e aggressiva, alla ricerca di geometrie e lanci illuminanti per gli esterni d'attacco. La prima grande occasione per i rossazzurri al 17', quando Rapisarda dalla corsia esterna di destra prova il tiro cross che inganna D'Alterio, superato dalla sfera, ma viene fermato dal palo interno che strozza in gola l'urlo dei tifosi di casa. Poco dopo risponde anche il Crotone con un tentativo di Tumminello respinto da Livieri. Chiricò è in palla e prende per mano la squadra, anche Zammarini a centrocampo è ispirato e aiuta molto nelle due fasi di gioco. Clamorosa chance per gli etnei al 32': Zammarini raccoglie un suggerimento su azione di ripartenza e s'invola verso la porta, trovando la conclusione che si stampa sul palo alla sinistra dell'estremo difensore avversario che nulla poteva fare nella circostanza. I calabresi provano in poche occasioni a mettere in difficoltà la retroguardia dei siciliani, che si concede così più di una volta licenza di mantenersi alta, dando manforte al centrocampo. Il finale di primo tempo vede il Catania molto propositivo, ma manca la concretezza là davanti.

La ripresa si apre con un sussulto del Crotone: palla a Tribuzzi che tira a giro non trovando la porta per un soffio. Al 52' D'Ursi pericolosissimo nel cuore dell'area, ma l'azione sfuma. Ritmi ancora elevatissimi, il Catania riprende in mano le operazioni e nel giro di un paio di minuti crea i presupposti per segnare: prima Zammarini conclude su suggerimento di Chiricò, trovando la risposta in corner di D'Alterio, poi al 56', Rocca tira dal limite sfiorando la traversa. Tabbiani decide che è ora di cambiare qualcosa e richiama in panchina Rizzo e Sarao, al loro posto in campo Ladinetti e Di Carmine. La risposta di Zauli nel cambio Pannitteri-Petriccione al 60'. Al 64' ottimo spunto di Rocca per Di Carmine che da ottima posizione conclude, parata strepitosa del portiere dei calabresi. Tre minuti più tardi la doccia gelata per il pubblico del "Massimino": dormita generale, pallone in mezzo per Tribuzzi che supera agevolmente Livieri, tutt'altro che perfetto nella circostanza. Da segnalare anche l'errore in copertura di Rapisarda. Al 73' punizione per il Catania, che nel frattempo ha operato una sostituzione giocando la carta Bocic per Marsura, sul pallone Chiricò che prende la traversa: ancora un legno per i rossazzurri. La partita si trascina avanti, ma la stanchezza si fa sentire, mentre il Crotone sfrutta qualsiasi occasione possibile per prendere tempo ed evitare agli avversari di riversarsi avanti. Classica girandola di cambi che mischia le carte, l'inerzia della partita però non cambia. In pieno recupero, su calcio d'angolo, pallone al bacio per Curado che da due passi non riesce a metterla in fondo al sacco di testa. Il risultato finale sorride pertanto agli ospiti che espugnano il "Massimino".

CATANIA-CROTONE 0-1 67' Tribuzzi

CATANIA (4-3-3): Livieri 5; Rapisarda 5.5, Curado 6, Quaini 6, Mazzotta 6.5; Zammarini 6.5 (dal minuto 80' Palermo sv), Rizzo 6 (dal 57' Ladinetti 5.5), Rocca 6 (dal minuto 80' Dubickas sv); Chiricò 6.5, Sarao 5.5 (dal 57' Di Carmine 6), Marsura 6 (dal 70' Bocic 5.5). A disp.: Bethers, Castellini, De Luca, Popovic. All.: Tabbiani 6

CROTONE (4-2-3-1): D'Alterio 7; Leo 6 (dal minuto 80' Loiacono sv), Papini 6, Gigliotti 6.5, Giron 6; Felippe 6 (dal minuto 80' Cantisani sv), Vitale 6; Pannitteri 6 (dal 60' Petriccione 6.5), D'Ursi 6, Tribuzzi 7; Tumminello 6.5 (dal 75' Gomez 6). A disp.: Lucano, Martino, Bove, Crialese, Bruzzaniti, Rojas, Vuthaj, Spaltro. All.: Zauli 6.5

ARBITRO: Simone Galipò (Firenze)

Assistenti: Toce (Firenze) e Piazzini (Prato)

Quarto ufficiale: Pacella (Roma 2)

AMMONITI: Felippe, D'Alterio, Mazzotta

NOTE

Angoli 10-4

Recupero 1'-5'

Catania-Crotone: 18.800 spettatori al “Massimino”